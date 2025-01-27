Число готовых к переговорам граждан Украины ради скорейшего завершения конфликта резко увеличилось, превысив 50%. Об этом сообщило издание «Украинская правда» .

«Декабрьский опрос социологической компании Socis зафиксировал, что количество желающих немедленных переговоров и остановки боевых действий украинцев резко возросло», — отметили журналисты.

Авторы материала уточнили, что на декабрь 2024 года 50,6% опрошенных выступили за «поиск компромиссного решения с привлечением третьих стран для завершения боевых действий».

За заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и приостановку боевых действий выступили более 19% жителей Украины. За продолжение боевых действий до выхода боевиков ВСУ на границы Украины 1991 года или границы непосредственно перед началом СВО — 14,7% и 10,2% респондентов соответственно.

Точные данные о числе опрошенных, дате проведения исследования и способах сбора информации издание не привело.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов предупредил об угрозе существованию страны без переговоров.