Существование Украины будет под угрозой, если переговоры не начнутся до лета. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки страны Кирилл Буданов, сообщило местное издание «Украинская правда».

На закрытой встрече в Верховной раде Буданов подчеркнул, что, если серьезный переговорный процесс не инициируют до лета 2025 года, могут запуститься опасные для существования Украины процессы, указали источники журналистов.

Так он ответил на вопрос, «сколько еще есть времени». После прогноза главы ГУР все присутствовавшие переглянулись и замолчали.

Турецкий обозреватель Абдулкадир Сельви ранее заявил, что в апреле–мае текущего года могут начаться переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что это произойдет после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.