США призвали Россию согласиться на переговоры с Украиной

The Guardian: США под угрозой санкций потребовали от России пойти на переговоры

Представители США в ходе заседания Совета Безопасности ООН потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной, пригрозив ввести новые санкции в случае продолжения боевых действий. Об этом сообщила газета The Guardian.

Причиной незапланированного созыва стала массированная атака ВС России, нанесенная по территории Украины в ночь на 28 августа.

Советник миссии США при ООН Джон Келли заявил, что удары «ставят под сомнение серьезность намерений России к миру». Он отметил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский должны согласиться на встречу.

Также представитель Соединенных Штатов напомнил о предупреждении Дональда Трампа о возможности введения санкций в случае продолжения военных действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что конфликт на Украине можно остановить, только если получится Россию принудить к этому. Кроме того, он усомнился в возможности встречи Путина с Зеленским.