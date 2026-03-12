РИА «Новости»: более 40 боевиков ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновца

Из учебного центра ВСУ в городе Черновцы дезертировали более 40 военнослужащих 71-й отдельной бригады. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подразделение планировали отправить на линию боевого соприкосновения в Сумской области.

По информации источника, речь идет о группе боевиков, которые проходили подготовку именно перед переводом в зону боевых действий.

Ранее в штурмовые отряды ВСУ начали переводить квалифицированных связистов 57-й отдельной мотопехотной бригады.

До этого стало известно об остром дефиците живой силы в рядах украинской армии, из-за чего командование оказалось вынуждено отправлять на линию фронта принудительно мобилизованных, возвращать в строй дезертиров и перебрасывать на передовую пограничников