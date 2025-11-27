Более 25 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

С начала 2025 года российскую границу пересекли 25 352 гражданина Украины, следует из статистики, оказавшейся в распоряжении РИА «Новости» . Большинство визитов носили частный характер — таких поездок зарегистрировали 23 867.

По статистическим данным, 1094 украинца въезжали в Россию по деловым причинам, 103 — как туристы, еще 31 человек пересек страну транзитом.

Преимущественно украинцы прибывали авиасообщением. Самолетами в Россию попали 24 399 человек. На автомобиле границу пересекли 871 украинцев, пешком — 79, еще трое воспользовались железнодорожным транспортом.

Официальных комментариев о динамике таких поездок по сравнению с предыдущими годами не приводится.

Замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил, что после начала спецоперации в Россию все чаще переезжают целые семьи из США и европейских стран. В качестве причины он назвал давление в своих государствах и желание сохранить традиционные ценности.