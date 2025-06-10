Боксер Усик попросил Трампа о помощи

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за невыполненные обещания закончить конфликт на Украине. Он призвал американского президента нести ответственность за свои слова в интервью CNN .

«Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза и помогите моему народу», — обратился спортсмен к американскому лидеру.

Боксер напомнил, что Трамп неоднократно обещал прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов, если будет избран президентом. Однако эти заявления так и остались нереализованными.

«Он говорил, что остановит это столкновение за месяц или даже за день. Но где результат? Почему он позволяет себе пустые заявления? Он должен отвечать за слова, которые говорил», — добавил чемпион.

Также Усик предложил Трампу лично посетить Украину, чтобы увидеть реальную ситуацию в стране.