Бойцы ВСУ в Харьковской области устроили перестрелку друг с другом

«Хортица»: 3 человека погибли при перестрелке военнослужащих ВСУ под Харьковом

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военнослужащие в Харьковской области во время перепалки открыли огонь. Три человека погибли. Началось расследование, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Конфликт в одном из подразделений Вооруженных сил Украины случился «на основе личных взаимоотношений». Солдаты применили огнестрельное оружие. Погибли три человека, еще четверых увезли в больницу.

«Раненые военнослужащие оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых — тяжелое», — заявили представители группировки.

К месту происшествия выехали Военная служба правопорядка ВСУ и правоохранительные органы. В «Хортице» заявили, что постараются предотвратить подобные случаи в будущем.

Стычки между военнослужащими ВСУ случались в том числе из-за злоупотребления алкоголем. Офицеры пожаловались, что трое из 10 новобранцев страдали от зависимости.

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