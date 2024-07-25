Бойцы ВСУ в Харьковской области устроили перестрелку друг с другом
«Хортица»: 3 человека погибли при перестрелке военнослужащих ВСУ под Харьковом
Украинские военнослужащие в Харьковской области во время перепалки открыли огонь. Три человека погибли. Началось расследование, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Конфликт в одном из подразделений Вооруженных сил Украины случился «на основе личных взаимоотношений». Солдаты применили огнестрельное оружие. Погибли три человека, еще четверых увезли в больницу.
«Раненые военнослужащие оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых — тяжелое», — заявили представители группировки.
К месту происшествия выехали Военная служба правопорядка ВСУ и правоохранительные органы. В «Хортице» заявили, что постараются предотвратить подобные случаи в будущем.
Стычки между военнослужащими ВСУ случались в том числе из-за злоупотребления алкоголем. Офицеры пожаловались, что трое из 10 новобранцев страдали от зависимости.