В Харьковской области бойцы ВСУ атаковали FPV-дроном полицейских, направляющихся к ним на разборки из-за конфликта на одной из автозаправок. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах.

Конфликт разгорелся между бойцами 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ и правоохранителями из-за бесплатных ход-догов на АЗС.

Собеседник агентства рассказал, что один из украинских боевиков ранее опубликовал видеообращение, в котором возмутился, что силовики массово забирают фастфуд, который изначально предназначался именно военным. И бойцам ВСУ ничего не достается.

«Полицейские попытались задержать этого боевика, но он скрылся на передовой. После чего группа полицейских отправилась за ним, однако военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину дроном», — сообщил собеседник агентства.

Украинские силовики чудом выжили, но им пришлось отказаться от мысли достать беглеца.

Ранее в Харьковской области умерла женщина, пытающаяся спасти сына от принудительной мобилизации.