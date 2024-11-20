Бойцам ВСУ отказали в шансе на выживание

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил украинским военным, что их шансы выжить на поле боя невысокие, поэтому не нужно бояться смерти. Об этом сообщила британская газета The Sun .

Бывший главнокомандующий ВСУ посетил неназванную базу на востоке Англии, на которой местные инструкторы обучают боевиков украинской армии.

«С каждым днем военный конфликт становится более жестоким. Он шансов на выживание практически не оставляет, поэтому нужно учиться не бояться смерти», — сказал Залужный на встрече с военнослужащими.

Минобороны России 20 ноября сообщило о ликвидации группировки ВСУ в районе Ольговской Рощи Курской области. Противник за сутки лишился свыше 400 человек личного состава, самоходной артиллерийской установки «Богдана», четырех БТР, шести БМП, 20 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и САУ AS-90.