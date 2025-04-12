На Украине арестовали военнослужащего, который в TikTok призывал дезертировать из ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

По данным оперативного командования «Север», мужчина проходил службу в одной из частей Черниговского гарнизона. Боец публиковал созданные им видеоматериалы в соцсети и призвал военнослужащих самовольно покинуть части.

Также украинец высказывал призывы к жителям Украины, связанные со свержением конституционного строя. Один из своих роликов он назвал «Зеленского и всю власть — на пожизненное с конфискацией имущества». Сотрудники СБУ задержали военнослужащего и отправили его под стражу.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее призвал соотечественников восстать против президента Владимира Зеленского. Негодование парламентария вызвало решение главы киевского режима призывать на службу в ВСУ 18-летних.