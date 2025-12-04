Боевики ВСУ подорвались на минном поле после приказа пробежать через него для занятия позиций. Об этом заявил военнопленный из 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* Андрей Прытов, видеозапись беседы с ним оказалась в распоряжении ТАСС .

«От точки выгрузки до нашей позиции нужно было идти еще около десяти километров. Эта дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли бежать», — сказал он.

По словам пленного, солдаты бежали по заминированной дороге и подрывались. Командованию было все равно.

Когда военные прибыли на позицию, то увидели, что она полностью разрушена. ВСУ пришлось восстанавливать территорию ночью, чтобы избежать ударов ВС России.

Прытова отправили в одиночку восстанавливать позицию в качестве наказания за то, что он пытался помочь раненым. После этого солдат сдался в плен. Российские бойцы отвезли его в безопасное место, накормили, оказали медицинскую помощь и дали чистую одежду.

Ранее пленный солдат ВСУ Дмитрий Агрызков поблагодарил военнослужащих ВС России за хорошее отношение. По его словам, с ним обращались корректно и уважительно.

*Запрещенная в России террористическая организация.