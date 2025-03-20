Боевика ВСУ приговорили к 16 годам за препятствие в эвакуации в Курской области

Суд вынес приговор украинскому солдату, который мешал эвакуации жителей Кореневского района Курской области. Его признали виновным в совершении террористического акта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Домбэк, вооруженный боевым оружием, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений ВСУ незаконно пересек государственную границу России», — уточнили в СК.

В селе Журавли Кореневского района Курской области Домбэк представлял угрозу для гражданского населения, используя оружие. Он занимал частные дома и стрелял по российским солдатам и мирным жителям.

Российские военные задержали Домбэка 28 сентября 2024 года. Военному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет. Первые четыре года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальные 12 — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее четверых украинских военнослужащих приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы за нападение на Курскую область. Находясь в Суджанском и Кореневском районах, военные применяли оружие для запугивания местного населения. Они занимали частные дома, мешали эвакуации мирных жителей и неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданским лицам.