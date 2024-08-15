Боец ВСУ устроил стрельбу возле школы на западе Украины
Национальная полиция: стрельба произошла в Тернопольской области, погибли люди
Мужчина открыл стрельбу по людям из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области Украины. Погибли два человека, сообщило главное управление Национальной полиции в области.
«В четверг, 15 августа, около 15:35 на спецлинию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в людей и скрылся», — отметили в ведомстве.
В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое. Украинская полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.
Массовая стрельба произошла в мае на выпускном в средней школе в Кейп-Джирардо в США. Ранения получили два человека, писал RT.
До этого мужчина стрелял по участникам вечеринки в Филадельфии. В результате погибли три человека, пострадали семеро.