Боец ВСУ устроил стрельбу возле школы на западе Украины

Национальная полиция: стрельба произошла в Тернопольской области, погибли люди

Фото: Freepik

Мужчина открыл стрельбу по людям из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области Украины. Погибли два человека, сообщило главное управление Национальной полиции в области.

«В четверг, 15 августа, около 15:35 на спецлинию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в людей и скрылся», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое. Украинская полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

Массовая стрельба произошла в мае на выпускном в средней школе в Кейп-Джирардо в США. Ранения получили два человека, писал RT.

До этого мужчина стрелял по участникам вечеринки в Филадельфии. В результате погибли три человека, пострадали семеро.

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