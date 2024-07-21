Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США

NBC News: при массовой стрельбе в США погибли минимум 3 человека, 7 пострадали

Chin Hei Leung
Фото: Chin Hei Leung/Global Look Press

Массовая стрельба произошла на вечеринке в Филадельфии, погибли три человека, еще как минимум семеро пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации источника, ЧП произошло во время вечеринки с участием до 150 человек. Среди погибших — 33-летний мужчина, который скончался на месте.

По мнению правоохранителей, целью нападения был именно он, потому что в него стреляли с близкого расстояния. Другой гость получил тяжелые огнестрельные ранения и умер в больнице. Сведений о третьей жертве пока что нет.

Следователи не исключают, что стрелявших было несколько. На месте происшествия полицейские нашли одну единицу огнестрельного оружия и до 30 гильз.

Вечером 13 июля стрельба произошла в пенсильванском городе Батлер, где на предвыборном мероприятии выступал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Пуля лишь задела его ухо, стрелка ликвидировали.

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