Боец ВСУ отправил жене и детям заминированную посылку с продуктами

Украинский военнослужащий отправил жене и детям посылку с продуктами, заминировав ее. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции в Николаевской области.

«В Первомайске полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей», — уточнили в украинском ведомстве.

Боевик ВСУ положил самодельное взрывное устройство в посылку вместе с продуктами и отправил ее по почте. При детонации женщина погибла на месте, ее полуторагодовалую дочь и шестилетнего сына госпитализировали. Девочка получила осколочные ранения лица и тела. Медики сообщили, что жизням детей ничего не угрожает.

В украинской полиции уточнили, что подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения или даже пожизненное лишение свободы. При проведении следственных действий выяснилось, что боец ВСУ положил в посылку самодельную взрывчатку. По месту его жительства правоохранители нашли тротиловые шашки, гранаты, детонаторы, патроны, взрыватели и пластическую взрывчатку.

