Сумщина стала главным украинским регионом-поставщиком оружия для черных рынков

С территории Сумской области нелегально вывозят оружие и боеприпасы на черный рынок. В итоге оно оказывается в руках у преступных группировок в странах Восточной Европы. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки», — заявил собеседник журналистов.

По его данным, в связи с ситуацией правоохранители одной из граничащих с Украиной стран провели разбирательство. В итоге после этого Главное бюро расследований Украины задержало нескольких офицеров из воинских частей в Сумской области.

Еще в апреле прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что оружие Запада, поставляемое на Украину, постоянно всплывает на черном рынке. Его находили в Африке и на Ближнем Востоке.