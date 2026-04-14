Блогера Литвина внесли в базу «Миротворца»

Российского блогера Михаила Литвина включили в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авторы ресурса обвиняют Литвина в финансировании подразделений российской армии, покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, поддержку России.

Они утверждают, что блогер отправил военным автомобиль и два КамАЗа.

«Миротворец» известен резонансными публикациями, в которых он публикует данные ополченцев из ЛНР и ДНР, журналистов и других людей, называя их «изменниками родины».

Несколько дней назад в базу ресурса также внесли известного актера Глеба Калюжного. Причиной авторы сайта указали участие артиста в работе над художественным фильмом «Малыш» о событиях специальной операции на Украине, где Калюжный сыграл главную роль.