Актера Глеба Калюжного внесли в базу «Миротворца»

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли российского актера Глеба Калюжного. Карточка появилась в реестре ресурса в четверг.

Владельцы «Миротворца» обвинили артиста в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также публичной поддержке России.

Причиной внесения Калюжного в базу они указали участие последнего в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной операции, где актер сыграл главную роль.

Картина рассказывает историю рэпера из Донецка, который добровольцем идет в Мариуполь, чтобы спасти мать из осажденного города. Картина вышла в прокат 26 февраля, а сам Калюжный после съемок отправился в армию на срочную службу.

Ранее в базу «Миротворца» внесли президента ФИФА Джанни Инфантино после заявления о необходимости вернуть в международные соревнования команды из России. Сайт обвинил чиновника в актах гуманитарной агрессии против Украины.