Блогер Апачев заявил, что спецслужбы Украины готовят на него покушение

Подконтрольные киевскому режиму спецслужбы могут готовить покушение на рэпера и блогера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов). Об этом он сам рассказал РИА «Новости».

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть объявлен некий ценный приз за мою голову», — сказал Апачев.

Блогер назвал всех, что находится в этом списке, хорошими людьми. Он напомнил, что с 2014 года действует на стороне пророссийских сил Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что Винницкий городской суд заочно приговорил Апачева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили посягательство на территориальную целостность Украины.