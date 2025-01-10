Блинкена попросили оценить помощь Украине на фоне пожаров в Калифорнии

Журналистка Панченко спросила Блинкена о помощи Украине на фоне ЧП в Калифорнии

У госсекретаря США Энтони Блинкену спросили о реакции жителей Калифорнии на новую помощь Украине. Такой вопрос озвучила в соцсети X журналистка из Киева Диана Панченко.

Блинкен опубликовал пост об очередном транше. Панченко, в свою очередь, спросила главу Госдепа, как жители Лос-Анджелеса оценили такой шаг американских властей.

В четверг шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделят украинской стороне очередной пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

На этом фоне в Калифорнии бушуют пожары, которые признали одними из самых разрушительных за всю историю. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Многие дома оказались разрушены. Особняки потеряли некоторые знаменитости, среди которых Энтони Хопкинс и Том Хэнкс. В округе объявили эвакуацию, свои дома будут вынуждены покинуть более чем 100 тысяч местных жителей.