Блэкаут на Украине продлится до весны

Корольчук: зимние блэкауты на Украине продлятся до начала марта

На Украине ситуация с электричеством не улучшится до конца зимы, а в большинстве регионов его продолжат отключать до начала марта. Об этом заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире канала «Новини Live».

По его словам, благодаря зимним праздникам и снижению потребления получилось освободить до двух тысяч мегаватт мощностей. Это дало ощутимый эффект даже в морозы.

«Впрочем, это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта», — предупредил эксперт.

Нагрузка на энергосистему не уменьшится, даже когда появится возможность провести небольшие ремонтные работы. Украинцы продолжат пользоваться электричеством весной, чтобы согреться в холода.

Ранее киевляне сообщили, что в некоторых районах украинской столицы одновременно исчезли электричество, отопление и водоснабжение.