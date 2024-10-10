В зарубежных СМИ заговорили о готовности Украины к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта. Якобы киевский режим согласится на это без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС. Член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов в беседе с 360.ru отметил, что членство в объединении республике не светит.

«Смысл прекращения огня для Украины понятен. Мы все помним Минские соглашения, которые являлись отвлекающим маневром для затягивания времени, для того чтобы Украина получила как можно больше оружия», — сказал он.

По мнению Шатунова, единственное, что получит киевский режим, — дополнительное время для передышки. Собеседник 360.ru напомнил, что ВСУ постоянно устраивают провокации, поэтому после введения времени прекращения огня исключать подобных действий со стороны украинских военных нельзя.

Эксперт также назвал шансы на вхождение Украины в Евросоюз небольшими. Кроме того, теоретический возврат утраченных территорий может напрямую столкнуть Россию с ЕС, чего западные политики сильно боятся.

«Тем более что у Украины есть огромные долги перед США, вряд ли их будет оплачивать Евросоюз. Опять же кто будет давать деньги на восстановление украинской инфраструктуры?» — задался вопросом Шатунов.