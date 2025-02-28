Мобилизованных ВСУ отправляли учиться в Великобританию, не ставя никаких отметок. Паспортный контроль проходили по украинским паспортам без виз, рассказал РИА «Новости» экс-боец ВСУ с позывным Змей, воюющий на стороне ВС России.

По его словам, перед тем как пересечь границу с Польшей, солдаты переодевались в гражданскую одежду, потом их ждал аэропорт и полет в Британию.

«Два часа полета, оказались в Великобритании, там уже встретил автобус. Везде были по гражданке. Нам не давали виз, никаких отметок. Паспорта украинского было достаточно (сказали организаторы), чтобы пересечь границу», — отметил боец.

Таким образом, 200 человек вылетели в Великобританию через Польшу без виз и отметок в паспортах. Змей заявил, что его мобилизовали принудительно в 2023 году, как и других его сослуживцев. В британском учебном лагере НАТО он готовился на стрелка ВСУ больше месяца.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в армии продолжают испытывать кадровый голод, несмотря на мобилизацию.