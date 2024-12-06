«Без ГМО и политической воли»: на Украине появились куриные яйца «Президентские»

Лимитированную партию куриных яиц под брендом «Президентские» запустил в продажу депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram-канале , приложив фото упаковки.

Депутат пояснил, что приурочил свою акцию ко Дню ВСУ и таким образом намерен донести до украинцев, чего именно не хватает лидеру страны, чтобы провести демобилизацию.

«Это те яйца, которых не хватает Зеленскому, чтобы демобилизовать военнослужащих. Чтобы установить четкие сроки службы», — написал Гончаренко.

Он добавил, что «слугам народа» наплевать на людей, а от жен и детей военных они откупаются тысячей гривен, на которую уже ничего не купить.

«Что ж, вот вам презент. Во всех крупнейших супермаркетах страны. Приятного аппетита, господин президент», — заключил Гончаренко.

На упаковку с куриными яйцами дизайнеры нанесли портрет президента Украины Владимира Зеленского и подписали, что продукт «не содержит ГМО и политической воли».

Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский из-за своего упрямства и желания затащить страну в НАТО потерял возможность на заключение мирного договора в 2023 году. Он пояснил, что альянс не обеспечит достаточную защиту Украине, поэтому смысла во вступлении нет.