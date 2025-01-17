Без денег и документов, но с синяками. Украинские пограничники задержали россиянина

На Украине пограничники задержали гражданина России, пытающегося незаконного попасть на территорию Словакии. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Военнослужащие отделения Чопского района задержали россиянина рядом с границей Словакии. Выяснилось, что 36-летний мужчина нелегально проживал на территории Украины, но потом решил искать «лучшей жизни» в Евросоюзе.

«Для храбрости мужчина выпил бутылку водки, после чего заблудился в приграничном селе. Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей», — уточнили в ведомстве.

После того, как протрезвел, то решил отправиться наугад в сторону украинско-словацкой границы, где его уже и поймали пограничники, причем в 50 метрах от нее.

На россиянина завели дело об административном правонарушении. В дальнейшем будет решаться вопрос о его принудительном выдворении из страны.

Ранее автомобильную дорогу на украинско-белорусской границе завалили валунами и противотанковыми ежами.