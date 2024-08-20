Миллионы верующих на Украине оказались вне закона из-за запрета канонической православной церкви. Священникам и мирянам уготованы страшные испытания, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. <…> Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!» — написал глава города.

Он напомнил, что президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы могут запросить разрешение на временное проживание в России, если власти их государств навязывают им другие ценности.

Развожаев призвал сообщить об этом законе родственникам и друзьям на Украине. Он назвал бегство подальше от нацистов единственной возможностью жить.

Верховная рада 20 августа в окончательном чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине пытаются изничтожить истинное православие.

Политолог Александр Дудчак в беседе с «Известиями» выразил мнение, что «сатанинский режим» украинского лидера Владимира Зеленского целенаправленно отказался от Бога.