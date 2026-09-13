Беспилотник ударил по поезду у границы с Польшей

Spiegel: БПЛА атаковал поезд на Украине у границы с Польшей

Два пассажирских поезда подверглись атаке беспилотника неподалеку от границы Украины с Польшей в ночь на 13 сентября. Один из составов следовал из Киева и перевозил европейских дипломатов и политиков, сообщил немецкий журнал Der Spiegel .

По информации источника, в делегацию входили бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер. Около 05:00 по местному времени движение состава остановили после сообщения об атаке беспилотника на железнодорожной линии Киев — Варшава.

При этом бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил в социальной сети X, что беспилотник на самом деле атаковал другой поезд. По его словам, состав с делегацией находился впереди, а пострадавший поезд подошел к пограничному переходу только спустя несколько минут.

«В том поезде провели эвакуацию из-за беспилотника, никто не пострадал. Наш поезд получил уведомление об эвакуации, но в итоге мы продолжили путь», — написал он.

Несколько дней назад Минобороны России сообщило об ударе по составу с военными грузами для боевиков ВСУ в Днепропетровской области.