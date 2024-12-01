Белый дом раскрыл план Байдена по Украине

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент Джо Байден стремится добиться максимального прогресса во внешней политике, прежде чем покинет свой пост в следующем месяце. В числе прочего глава Белого дома намерен увеличить помощь Украине, сообщил телеканал ABC .

«Мы сделаем все, что в наших силах, за эти 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя», — отметил Салливан.

Он также добавил, что получил от главы Белого дома поручение проконтролировать масштабную поставку военной техники на Украину — «чтобы мы потратили каждый доллар, выделенный нам конгрессом, к тому времени, как президент Байден покинет свой пост».

При этом в начале ноября стало известно, что администрация Байдена в срочном порядке планирует направить Украине последний крупный пакет военной помощи. Объем такой помощи оценивали в шесть миллиардов долларов.