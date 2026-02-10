Тихановская: Белоруссию нужно включить в «большую сделку» по Украине

Белоруссию необходимо включить в сделку по Украине. Такое заявление в интервью «РБК-Украина» сделала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

«Вопрос Беларуси должен быть частью „большой сделки“. Если оставить ее под контролем Кремля, статус-кво будет заморожен», — подчеркнула она.

По ее словам, это якобы позволит сохранить плацдарм за Россией.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что страны Запада ищут в Белоруссии новых либеральных пассионариев — окопавшиеся в Литве и Польше беглецы во главе с Тихановской расписались в своем полном бессилии повлиять на процессы на родине.

Таким образом Запад хочет ослабить Союзное государство и помешать достижению Россией целей спецоперации.