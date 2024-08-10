Белоруссия предупредила Украину о праве на ответ в случае новых провокаций

МИД: Минск предпримет ответные шаги при новых провокациях со стороны Украины

Фото: РИА «Новости»

Власти Белоруссии будут решать вопрос о целесообразности присутствия диппредставительства Украины в Минске при новых провокациях со стороны киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского внешнеполитического ведомства.

Там уточнили, что в МИД вызвали временную поверенную в делах Украины в Белоруссии Ольгу Тимуш. Ей объявили протест из-за украинских беспилотников, запущенных со стороны Киева в республику.

Тимуш предупредили, что если провокация повторится, белорусские власти имеют право на ответные действия для защиты страны.

В МИД подчеркнули, что если дипведомство Украины в Белоруссии не повлияет на предотвращение таких провокаций, белорусская сторона задумается о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

Белорусские дипломаты также предупредили, что запуск украинских БПЛА над республикой может обернуться масштабный конфликтом в Евросоюзе. Они уточнили, что победителей не будет.

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