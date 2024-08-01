Беглый депутат Пономарев пострадал при атаке БПЛА под Киевом
Экс-депутат Пономарев заявил, что его дом под Киевом атаковал БПЛА
Дом бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева* под Киевом атаковали беспилотником. Беглый политик получил осколочные ранения. О случившемся он рассказал в соцсети X.
«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал он.
По информации Telegram-канала Baza, дрон взорвался в пяти метрах от двери дома Пономарева под Киевом. Мужчина получил осколочные ранения.
Пономарев уехал из России в 2014 году на фоне возбуждения уголовного дела о растрате. В 2022 году он принял участие во встрече «Съезда народных депутатов»** в Польше. Впоследствии бывший парламентарий стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об оправдании терроризма, и попал в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.