Беглый депутат Пономарев пострадал при атаке БПЛА под Киевом

Дом бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева* под Киевом атаковали беспилотником. Беглый политик получил осколочные ранения. О случившемся он рассказал в соцсети X .

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал он.

По информации Telegram-канала Baza, дрон взорвался в пяти метрах от двери дома Пономарева под Киевом. Мужчина получил осколочные ранения.

Пономарев уехал из России в 2014 году на фоне возбуждения уголовного дела о растрате. В 2022 году он принял участие во встрече «Съезда народных депутатов»** в Польше. Впоследствии бывший парламентарий стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об оправдании терроризма, и попал в международный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Неправительственная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.