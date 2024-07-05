Дело обвиняемого в оправдании терроризма экс-депутата Пономарева передали в суд

Московские следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Как сообщила пресс-служба центрального главка СК, его обвинили в публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о российской армии.

По данным ведомства, в марте и мае 2022 года уехавший на Украину Пономарев* стал участником прямой трансляции канала одного из видеохостингов, в котором распространили ложную информацию о российской армии.

Свои заявления обвиняемый повторил позже во время интервью. Также Пономарев* несколько раз оправдывал теракты на территории России.

В пресс-службе напомнили, что обвиняемый находится в международном розыске. Кроме того, ему заочно назначили меру пресечения.

Материалы дела с доказательствами вины Пономарева* следователи передали в суд для рассмотрения по существу.

Кроме уголовного дела об оправдании терроризма и распространении фейков об армии, бывший депутат Илья Пономарев* также стал обвиняемым в измене Родине. Это дело против него завела ФСБ за переход бывшего политика на сторону противника и участие в террористической организации.

*Илья Пономарев внесен в список иностранных агентов и список террористов и экстремистов.