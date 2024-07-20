Бастрыкин поручил проверить призывы украинского националиста убивать русских

Фото: РИА «Новости»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского националиста Назара Приходько, призывающего убивать русских. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации и социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым украинский националист Назар Приходько публично выражает призывы к убийству российских граждан», — уточнили в СК.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР провести процессуальную проверку и дать правовую оценку опубликованным высказываниям.

В СМИ появилась информация, что Назар Приходько является братом певицы Анастасии Приходько, которая представляла Россию на конкурсе Евровидение в 2009 году.

Пост с призывами к убийству русских он опубликовал в своем Telegram-канале после новостей о гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове. Приходько обвинил в ее смерти Россию. Кроме того, известно, что брат артистки является членом организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»*.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в качестве одной из версий убийства Фарион следователи не исключили наличие «российского следа».

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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