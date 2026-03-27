«Барахолки смерти». На Украине начали продавать вещи погибших российских солдат

В украинском сегменте интернета появились сайты, где продают личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«В украинском сегменте интернета, появились сайты барахолки, на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на этих площадках также выставили вещи и документы российских бойцов, которые находятся в плену. Им заранее приписывают статус «груз 200» — то есть погибших.

Ранее пленный украинский солдат рассказал об издевательствах сослуживцев над бывшими заключенными. По его словам, им не разрешали даже выходить в туалет, чистить зубы и купаться, а недовольных условиями избивали.