Банк Порошенко получил штраф в 500 тысяч долларов за нарушения

Нацбанк оштрафовал банк Порошенко на полмиллиона долларов за отмывание доходов

Фото: РИА «Новости»

Нацбанк Украины оштрафовал «Международный инвестиционный банк», принадлежащий экс-президенту страны Петру Порошенко, на 20,5 миллиона гривен за отмывание доходов. Об этом сообщило агентство УНН.

«НБУ оштрафовал „Международный инвестиционный банк“ Порошенко на 20,5 миллиона гривен за нарушения в сфере финмониторинга», — указали в материале.

В банке Порошенко также зафиксировали несоблюдение обязанности проверки клиентов и предоставления недостоверной информации

В переводе на американскую валюту указанная сумма штрафа составляет около 500 тысяч долларов. Кроме того, Международный инвестиционный банк якобы легализовал доходы, полученные преступным путем.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные пожизненные санкции против Порошенко. Он пообещал отменить свое решение, если бывший глава республики передаст ВСУ деньги, которые вывел за пределы страны.

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