Байден по телефону пообещал Зеленскому «непоколебимую поддержку»

Белый дом: Байден позвонил Зеленскому и пообещал новый пакет военной помощи

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в преддверии Дня независимости Украины и заверил его в «непоколебимой поддержке». Также он пообещал новый пакет военной помощи, сообщили в Белом доме.

«Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя», — сказано в релизе Белого дома.

Поставки включают и снаряды для ВСУ. Также Байден ввел новые санкции против почти 400 физических и юридических лиц в России, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

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