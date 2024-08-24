Байден по телефону пообещал Зеленскому «непоколебимую поддержку»

Президент США Джо Байден позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в преддверии Дня независимости Украины и заверил его в «непоколебимой поддержке». Также он пообещал новый пакет военной помощи, сообщили в Белом доме .

«Пакет включает ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины, оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от меняющейся тактики России на поле боя», — сказано в релизе Белого дома.

Поставки включают и снаряды для ВСУ. Также Байден ввел новые санкции против почти 400 физических и юридических лиц в России, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.