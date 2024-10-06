Conversation: Байден придумал план по Украине перед уходом с должности

Президент США Джо Байден, который вскоре покинет Белый дом, разработал новый план по украинскому кризису, сообщило издание Conversation . Американский лидер «в последнюю минуту» пытается укрепить поддержку ВСУ, отметили журналисты.

Они добавили, что Байден хочет сделать все для увеличения поддержки ВСУ «в преддверии возможной победы Дональда Трампа». Выборы президента США состоятся менее чем через месяц, 5 ноября.

«Байден считает, что внешняя политика США в отношении Украины находится под угрозой в случае победы Трампа. Президент США является давним сторонником суверенитета Украины», — подчеркнули авторы статьи.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для любых контактов, включая президента США Джо Байдена. Представитель Кремля добавил, что сейчас разговоров о проведении переговоров лидеров двух стран нет.