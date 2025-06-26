В Киеве боевика «Азова» пытались уничтожить под видом свидания

В Киеве неизвестные пытались расправиться с боевиком националистического полка «Азов»* при помощи мотороллера со взрывчаткой. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист из Украины Андрей Цаплиенко.

«В Киеве <…> попытались взорвать бойца взрывчаткой в ​​скутере», — сказал он.

По его словам, военный познакомился в интернете с дамой, которая представилась «Настюшей». Девушка пригласила парня на свидание.

Когда он пришел, то ее не было на месте. Дама прислала ему сообщение взять ключ от ее домофона под желтым скутером, припаркованном во дворе. Это насторожило боевика и он успел отойти до того, как мотороллер взорвался.

Ранее в Ровненской области Украины пожилая местная жительница побила военкома. Так она отомстила за мобилизованного родственника.

*Запрещенная в России террористическая организация.