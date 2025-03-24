Арестович рассказал о коррупционных схемах Зеленского на миллиарды долларов

Владимир Зеленский организовал на Украине коррупционные схемы на миллиарды долларов. Об этом рассказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович в интервью блогеру Николаю Соболеву.

«И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета», — заявил он.

По словам Арестовича, на Западе об этом прекрасно знают и предупреждали Зеленского, что обнародуют информацию, если он не будет слушаться.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинского лидера может свергнуть свое же окружение, которому он мешает убегать из страны с награбленным. По его мнению, приближенные Зеленского понимают, что в случае обострения первыми получат по заслугам.