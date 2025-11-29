Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева) могли отравить на Украине после его ареста по делу о госизмене. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

«Стали известны подробности здоровья митрополита Черкасского и Каневского Феодосия и возможные причины его критического состояния. Есть основания утверждать, что иерарх был отравлен», — указано на сайте СПЖ.

Медики проведут тщательное исследование организма архиерея на наличие отравляющих веществ. По предварительным данным, владыка Феодосий был отравлен тяжелыми металлами.

Вчера стало известно о госпитализации митрополита в критическом состоянии.

По данным Союза, сославшегося на Черкасскую епархию, чуть больше месяца назад у владыки начались необычные симптомы. Они не были связаны с гипертонией или сердечными заболеваниями, которыми архиерей страдает много лет.

Температура митрополита часто повышалась, давление резко менялось — от очень высокого до критически низкого. Его состояние оставалось тяжелым, из-за чего пришлось отменить или перенести несколько богослужений и мероприятий.

Ранее суд на Украине отправил митрополита Черкасского и Каневского Украинской православной церкви канонического признания Феодосия Снигирева под ночной домашний арест. Также священнослужителя обязали носить электронный браслет.