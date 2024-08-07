«Исчезает на глазах». В Польше указали Украине на тревожные показатели в стране

Interia: демографический кризис опустошает Украину

Фото: Freepik

Рождаемость на Украине стремительно падает, страна исчезает на глазах. На демографический кризис указало польское издание Interia.

«Украина исчезает на наших глазах. <…> Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии. Демографический кризис <…> опустошает Украину», — написали польские журналисты.

По информации издания, на первое полугодие 2024 года на каждые три смерти приходится всего одно рождение. Самую низкую рождаемость зафиксировали в Сумской и Черниговской областях, самая высокая смертность — в Харьковской и Днепропетровской.

Демографическую ситуацию на Украине оценили как национальную катастрофу, которую уже невозможно остановить. Киевский аналитик заявил, что страна находится в «точке невозврата».

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