CNN: Киев стал менее безопасным городом по сравнению с 2023 годом

Киев стал менее безопасным городом, чем год или два назад, заявил журналист американского телеканала CNN Фарид Закария после визита в украинскую столицу. Он рассказал, из-за чего украинцы массово покидают город.

«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. <…> Киев кажется менее безопасным», — заявил Закария.

Журналист отметил, что в Киеве, как и во всей Украине, наблюдаются многочасовые отключения электричества. Блэкауты стали обычным атрибутом жизни в столице Украины, и это привело к массовому отъезду местных жителей. Журналист отметил, что ситуация в стране критическая и ближайшие несколько месяцев могут стать решающими для исхода конфликта.

Немецкое издание Die Welt заявило, что Украина рискует совсем остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей из страны. Сохранилась лишь половина энергетических мощностей.