Александру Бортич внесли в список «Миротворца» из-за фильма «Викинг»

Популярная российская актриса Александра Бортич оказалась в списке украинского сайта «Миротворец»* из-за съемок в исторической картине «Викинг». Авторы ресурса отметили, что впервые Бортич добавили в его базу еще в марте 2017 года.

Вместе с Бортич на «Миротворец»* добавили данные исполнителей главных ролей фильма — Светланы Ходченковой и Данилы Козловского.

Фильм «Викинг» вышел на экраны в декабре 2016 года. Картина повествует о жизни князя Владимира и вызвала бурный общественный резонанс.

Сайт «Миротворец»* создали в 2014 году, он позиционирует себя как ресурс для сбора информации о некоторых лицах, по мнению авторов, угрожающих безопасности Украины.

За время существования сайта в его базу внесли персональные данные политиков, артистов и журналистов, посещавших республики Донбасса и Крым. В список также включали тех, чья деятельность вызвала негативную реакцию активистов на Украине.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца»* также внесли актера Павла Деревянко.

*Ресурс, признанный экстремистским на территории России.