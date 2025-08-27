Актер Павел Деревянко попал в в базу «Миротворца» после поездки в Донбасс

Российский актер кино и театра Павел Деревянко пополнил базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщил «Постньюс» .

По опубликованной информации, артиста внесли в базу «Миротворца» после его поездки на территорию Донбасса, а также связанных с ней высказываний.

Деревянко обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины и покушении на ее суверенитет и территориальную целостность». Организаторы базы назвали актера «соучастником преступлений против Украины и ее граждан». Такое решение приняли на фоне информационной поддержки Деревянко специальной военной операции.

* — ресурс, признанный экстремистским на территории России.