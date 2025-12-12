Актрису озвучки Савиных внесли в базу «Миротворца»

Российская актриса и продюсер Мария Савиных оказалась в базе данных скандального украинского ресурса «Миротворец»*. Ее персональные данные опубликовали на сайте в четверг.

«Миротворец»* утверждает, что Савиных публично поддерживают Россию и покушаются на территориальную целостность Украины.

Сайт «Миротворец»* известен скандальными публикациями. Весной 2016 года ресурс обнародовал списки журналистов, в том числе зарубежных, которые получили аккредитацию в ДНР и ЛНР. После этого некоторые из них столкнулись с угрозами.

Ранее Украина внесла в базу националистического сайта «Миротворец»* 25 детей из России. В качестве причин указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» страны.

*Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.