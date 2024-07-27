Агрессивная мобилизация нанесла серьезный удар по бизнесу на Украине. В стране некому выполнять традиционную мужскую работу, сообщило РИА «Новости» .

На фоне мобилизации часть украинцев сбежала за границу, другие правдами и неправдами попытались получить бронь. В стране постоянно расширяется список специалистов, которых не хватает украинским фирмам.

Число таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80%. Оставшиеся стараются работать по ночам, чтобы не встретить военкомов. Также на Украине наблюдается дефицит грузчиков, слесарей, прорабов, инженеров, монтажников и других. Украина стала чуть ли не первой страной, где возник «гендерный разрыв наоборот»: мужчины стали зарабатывать меньше женщин.

Украинское руководство не может достичь согласованности друг с другом, из-за чего мобилизация в стране идет беспорядочно, сообщил сайт kp.ru.

Мобилизационный возраст на Украине предложили снизить до 22 лет, так как ВСУ не хватает личного состава.