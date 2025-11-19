Режим президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время переживает критический период, ему необходима «самоампутация гниющих частей». Об этом в Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт», — написал он.

Медведев добавил, что теперь абсцесс протекает гораздо быстрее, чем ожидалось изначально.

«Речь не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть тела. Иначе уродливый организм ждет неминуемая гибель. Впрочем, туда ему и дорога», — отметил политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что лучший катализатор неизбежной гибели режима Зеленского — успехи российских военных.

Ранее НАБУ опубликовало подозрение бизнесмену Тимуру Миндичу. В нем есть имена Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова.