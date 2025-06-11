«6000 женщин, потерявших супругов». Украинки не могут похоронить мужей из-за Зеленского

Украинки ищут своих мужей в телемарафонах, в том время как их имена — в списке тел из рефрижератора, которые стоят на границе с Украиной с российской стороны. Об этом написал журналист Константин Придыбайло.

Он показал кадры, на которых жительница Черниговской области ищет своего пропавшего мужа, спрашивая о нем у вернувшихся из России военнопленных. При это имя этого военного находится в списке тех, чьи тела Россия готова передать Украине, — рефрижераторы уже некоторое время стоят на границе.

«Женщина ищет мужа в эфире украинского телемарафона, а он в списках тел из рефрижератора. Павлушко Александр Николаевич отправился на первое и последнее боевое задание и не вернулся», — отметил журналист.

Придыбайло отправил всех украинок, потерявших мужей, обращаться к президенту Владимиру Зеленскому, который не позволяет шести тысячам женщин похоронить своих близких. Украина отменила прием тел погибших и обмен военнопленными в последний момент и без объяснения причин.