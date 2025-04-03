«120 дней». В Раде заговорили о незавидной судьбе Зеленского

До исчезновения президента Украины Владимира Зеленского с политической арены страны осталось 4 месяца. Об этом в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий запустил импровизированный счетчик в своем канале.
«Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течении (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения Зелебобика — 120 дней», — написал он.
Ранее стало известно, что офис Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины. При этом сроки проведения выборов будут определяться, прежде всего, исходя из степени уверенности команды Зеленского в своей победе.
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