«120 дней». В Раде заговорили о незавидной судьбе Зеленского

До исчезновения президента Украины Владимира Зеленского с политической арены страны осталось 4 месяца. Об этом в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий запустил импровизированный счетчик в своем канале.

«Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течении (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения Зелебобика — 120 дней», — написал он.

Ранее стало известно, что офис Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины. При этом сроки проведения выборов будут определяться, прежде всего, исходя из степени уверенности команды Зеленского в своей победе.