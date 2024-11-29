Зимний скоростной режим введут на трассе М-4 «Дон» в декабре

С 1 декабря на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области введут зимний скоростной режим. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

В летний сезон на участках с 777-го по 933-й километры и с 1091-го по 1119-й километры действовал повышенный скоростной режим для легковушек и грузовиков с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны. Автомобили могли перемещаться со скоростью 110 километров в час. С наступлением холодов этот режим отменят.

«Максимальная разрешенная скорость на этих участках составит 90 километров в час», — заявили в пресс-службе.

Ранее сильный снегопад обрушился на Благовещенск. Непогода парализовала движение автомобилистов и пешеходов.